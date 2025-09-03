Данія ініціює нові правила, щоб закрити лазівки для російського газу в Європі

Данія, яка нині головує в Євросоюзі, запропонувала ввести нові жорсткі обмеження для імпортерів газу. Мета цієї ініціативи — закрити лазівки, які дозволяють російському паливу потрапляти на європейський ринок в обхід санкцій, повідомляє FREEДОМ. Згідно з пропозицією, компанії-імпортери будуть змушені надавати докази, що їхній газ не є російським.

Особлива увага до “Турецького потоку”

Особлива увага приділяється газопроводу “Турецький потік”. За даними агентства Bloomberg, Данія пропонує вважати газ, що надходить через цей трубопровід, російським, якщо не буде надано беззаперечних доказів протилежного. Сьогодні “Турецький потік” є єдиним маршрутом, яким російський трубопровідний газ все ще надходить до ЄС. Головними його споживачами є Угорщина і Словаччина.

Боротьба зі “схемою змішування”

Окрім трубопровідного газу, Євросоюз також бореться зі зростанням імпорту скрапленого природного газу (СПГ) з Росії. Постачальники використовують “схему змішування”, щоб обійти санкції: російський СПГ доставляють до європейських портів, де його змішують з газом з інших країн. Після цього він номінально вже не вважається російським. Данська пропозиція має на меті закрити цю лазівку, вимагаючи від імпортерів документально підтверджувати походження всього газу.

За даними Євростату, у першій половині 2025 року імпорт російського СПГ до ЄС зріс до 4,48 млрд євро, тоді як за аналогічний період минулого року цей показник становив 3,47 млрд євро.

Шлях до повного ембарго

Пропозиція Данії є частиною ширшої стратегії ЄС щодо повного припинення імпорту російського газу. Планується, що постачання за короткостроковими контрактами припиняться до 17 червня 2026 року, а за довгостроковими — до кінця 2027 року. Однак, ці дати ще не є остаточними.

За даними Reuters, Європейський парламент незабаром голосуватиме за підтвердження своєї позиції щодо цих обмежень. Остаточні заходи будуть ухвалені більшістю країн ЄС, що унеможливить їх блокування такими державами, як Угорщина та Словаччина, які досі залежать від російського газу і виступають проти цих планів.

Хоча частка російського газу в європейському імпорті впала з 40% до 15% після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Кремль все ще намагається зберегти свій вплив на енергетичних ринках. Втрата європейського ринку стане серйозним ударом по російській економіці та політичному впливу.