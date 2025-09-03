Санкції: ціни на російську нафту «поплили»

З 3 вересня Євросоюз знизив граничну ціну на російську нафту з $60 до $47,6 за барель. Рішення ухвалене в межах 18-го пакету санкцій проти РФ.

Вперше обмеження зробили «плаваючим» — воно встановлюватиметься на рівні 15% нижче від середньої ринкової ціни за останні десять тижнів. Наступне оновлення стелі відбудеться 15 січня 2026 року.

Як діятиме нове правило:

- обмеження стосуються контрактів, укладених після 20 липня 2025 року;

- для угод, підписаних раніше, зберігається стара межа у $60 за барель до 18 жовтня;

- цінові стелі для нафтопродуктів залишаються без змін: $100 за барель для легких і $45 — для важких.

До обмеження приєдналися також Швейцарія, Велика Британія та Канада.

Як повідомляло раніше ForUa, Британія анонсувала нові санкції проти Росії.