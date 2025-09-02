﻿
Полiтика

Британія анонсувала нові санкції проти Росії

Британія анонсувала нові санкції проти Росії

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі заявив, що додаткові санкції проти Росії оголосять “дуже скоро”.

Його запитали про те, чи будуть спрямовані санкції проти конкретних осіб, які заробляють на транспортуванні російській нафті.

Ламмі сказав у відповідь, що британський уряд вже багато чого зробив, зокрема знизив цінову стелю на нафту, що, на його думку, було “необхідним”. Він також нагадав, що Лондон брала участь у “найбільшому пакеті санкцій у світі проти військової машини Путіна”. 

“Я не можу коментувати подальші санкції, але дуже скоро ви побачите оголошення”, — додав міністр.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

війна в УкраїніВелика Британіяагресія рфДевід Ламміантиросійські санкції
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Окупанти перекидають війська із Сумщини та Херсонщини
Полiтика 02.09.2025 18:11:26
Окупанти перекидають війська із Сумщини та Херсонщини
Читати
Київську митрополію УПЦ МП хочуть позбавити статусу юридичної особи та суб'єктности
Суспiльство 02.09.2025 18:00:21
Київську митрополію УПЦ МП хочуть позбавити статусу юридичної особи та суб'єктности
Читати
Підрозділи Сил оборони на сході України отримали EasyPulse, РЕБ і Starlink від фонду «Надія» та Валерія Дубіля
Війна 02.09.2025 17:51:36
Підрозділи Сил оборони на сході України отримали EasyPulse, РЕБ і Starlink від фонду «Надія» та Валерія Дубіля
Читати

Популярнi статтi