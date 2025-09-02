Британія анонсувала нові санкції проти Росії

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі заявив, що додаткові санкції проти Росії оголосять “дуже скоро”.

Його запитали про те, чи будуть спрямовані санкції проти конкретних осіб, які заробляють на транспортуванні російській нафті.

Ламмі сказав у відповідь, що британський уряд вже багато чого зробив, зокрема знизив цінову стелю на нафту, що, на його думку, було “необхідним”. Він також нагадав, що Лондон брала участь у “найбільшому пакеті санкцій у світі проти військової машини Путіна”.

“Я не можу коментувати подальші санкції, але дуже скоро ви побачите оголошення”, — додав міністр.