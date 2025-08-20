США отримають прибуток з продажу зброї Європі, призначеної для України

Міністр фінансів США Скотт Бессент в ефірі телеканалу Fox News повідомив, що американська зброя, призначена для України, може продаватися європейським країнам із 10-відсотковою націнкою, інформує ForUА. Ці кошти, за його словами, можуть піти на покриття витрат, пов'язаних із прикриттям українського повітряного простору.

"Ми продаємо зброю європейцям, які потім передають її українцям, а президент Трамп встановлює 10% націнку на озброєння. Тож, можливо, ці 10% покриють витрати на повітряне прикриття", — заявив Бессент.

Ця схема може стати частиною фінансової моделі, що дозволить частково компенсувати витрати на військову допомогу Україні, переклавши частину фінансового навантаження на європейських партнерів.

Раніше стало відомо, що Україна має свою потужну далекобійну зброю.