﻿
Полiтика

США отримають прибуток з продажу зброї Європі, призначеної для України

США отримають прибуток з продажу зброї Європі, призначеної для України

Міністр фінансів США Скотт Бессент в ефірі телеканалу Fox News повідомив, що американська зброя, призначена для України, може продаватися європейським країнам із 10-відсотковою націнкою, інформує ForUА. Ці кошти, за його словами, можуть піти на покриття витрат, пов'язаних із прикриттям українського повітряного простору.

"Ми продаємо зброю європейцям, які потім передають її українцям, а президент Трамп встановлює 10% націнку на озброєння. Тож, можливо, ці 10% покриють витрати на повітряне прикриття", — заявив Бессент.

Ця схема може стати частиною фінансової моделі, що дозволить частково компенсувати витрати на військову допомогу Україні, переклавши частину фінансового навантаження на європейських партнерів.

Раніше стало відомо, що Україна має свою потужну далекобійну зброю.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАзброяпродаж зброї УкраїніСкотт Бессент
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Погода 20 серпня: невелика хмарність, без опадів
Суспiльство 20.08.2025 06:57:30
Погода 20 серпня: невелика хмарність, без опадів
Читати
Роману між Кеті Перрі та Джастіном Трюдо не сталося
Культура 20.08.2025 00:02:33
Роману між Кеті Перрі та Джастіном Трюдо не сталося
Читати
Провалений допінг-тест: Бех-Романчук заявила про зупинення кар’єри
Спорт 19.08.2025 23:44:57
Провалений допінг-тест: Бех-Романчук заявила про зупинення кар’єри
Читати

Популярнi статтi