Загалом в Україні відкрито понад 200 тисяч справ про СЗЧ і дезертирство

З 2022 року до липня 2025 року в Україні відкрили понад 185 тисяч справ за самовільне залишення частини й понад 50 тисяч справ за дезертирство.

Про це йдеться у відповіді Офісу генерального прокурора на запит «Української правди».

За статтею 407 Кримінального кодексу України (Самовільне залишення військової частини або місця служби) у 2022 році зареєстровано 347 проваджень, у 2023 році — 6 641, у 2024-му — 67 840 проваджень.

За 7 місяців 2025 року вже зареєстровано 110 511 проваджень за цією статтею. Так, усього з початку повномасштабного вторгнення росії кількість справ, відкритих за СЗЧ, становить 185 339. У 15 564 з них вже повідомили про підозру.

Що стосується статті 408 ККУ (Дезертирство), то з 2022 року по липень 2025 року зареєстровано сумарно 50 058 кримінальних проваджень за цією статтею, у 1248 провадженнях повідомлено про підозру.

 Автор: Богдан Моримух

Популярнi статтi