﻿
Війна

Ворожий наступ восени буде зосереджено на спробах захопити Донецьку область повністю, – ISW

Ворожий наступ восени буде зосереджено на спробах захопити Донецьку область повністю, – ISW

Російські військові готуються до осіннього наступу, про що свідчить активне перекидання військ на різних ділянках фронту. Про це у своєму звіті повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, командування РФ перемістило в Донецьку область підрозділи морської піхоти та десантників, які раніше розташовувалися в Сумській і Херсонській областях. Ці сили вважаються відносно боєздатними.

Українські військові, які захищають Покровський напрямок, також фіксують посилення російських позицій. За їхніми словами, туди прибули підрозділи 155-ї бригади морської піхоти з Курської області.

“Повідомлення про передислокацію військ свідчать про те, що російський наступ восени 2025 року буде зосереджено на спробах захопити частину Донецької області, що залишилася, особливо в районах Добропілля, Покровська та Костянтинівки”, — йдеться в повідомленні ISW.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Донецька областьХерсонська областьСумська областьвійна в Україніагресія рф
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Ні Путін, ні Зеленський не готові до зустрічі один з одним, - Ердоган
Полiтика 02.09.2025 18:53:00
Ні Путін, ні Зеленський не готові до зустрічі один з одним, - Ердоган
Читати
Жодним нормативним документом не передбачено обов’язкове носіння шкільної форми
Суспiльство 02.09.2025 18:44:11
Жодним нормативним документом не передбачено обов’язкове носіння шкільної форми
Читати
Перцевий балончик волонтерки зі Львова не зміг зупинити домашнє насильство
Надзвичайні події 02.09.2025 18:40:14
Перцевий балончик волонтерки зі Львова не зміг зупинити домашнє насильство
Читати

Популярнi статтi