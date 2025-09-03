Ворожий наступ восени буде зосереджено на спробах захопити Донецьку область повністю, – ISW

Російські військові готуються до осіннього наступу, про що свідчить активне перекидання військ на різних ділянках фронту. Про це у своєму звіті повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

За даними аналітиків, командування РФ перемістило в Донецьку область підрозділи морської піхоти та десантників, які раніше розташовувалися в Сумській і Херсонській областях. Ці сили вважаються відносно боєздатними.

Українські військові, які захищають Покровський напрямок, також фіксують посилення російських позицій. За їхніми словами, туди прибули підрозділи 155-ї бригади морської піхоти з Курської області.

“Повідомлення про передислокацію військ свідчать про те, що російський наступ восени 2025 року буде зосереджено на спробах захопити частину Донецької області, що залишилася, особливо в районах Добропілля, Покровська та Костянтинівки”, — йдеться в повідомленні ISW.