Свiт

Землетрусу в Афганістані: кількість жертв зросла до 1411 осіб

За даними Reuters, кількість загиблих внаслідок землетрусу, що стався на сході Афганістану 1 вересня, зросла до 1411 осіб. Понад 3100 людей отримали поранення. Про це повідомляє Wall Street Journal та Reuters.

За даними афганських посадовців, землетрус, епіцентр якого був поблизу міста Джелалабад, зруйнував щонайменше 5400 будинків. Найбільше постраждали провінції Кунар та Нангархар.

Після землетрусу вночі 1 вересня стався ще один магнітудою 5,2, що ускладнило рятувальні роботи. У Геологічній службі США заявили, що це був афтершок.

Кількість загиблих, ймовірно, зросте, оскільки рятувальники намагаються дістатися до людей, які опинилися під завалами. Гуманітарні організації кажуть, що після такого стихійного лиха є лише 72 години, щоб урятувати тих, хто опинився під завалами живим.

Транспортування поранених до лікарень також ускладнює те, що деякі дороги були зруйновані зсувами від землетрусу.

ForUA нагадує, в Афганістані стався сильний землетрус магнітудою 6,0. За попередніми даними, загинуло понад 600 людей і ще понад 1500 отримали поранення.

Фото: Reuters

 Автор: Сергій Ваха

