ГУР провело успішну спецоперацію на території Каховського водосховища

ГУР заявило про успішну розвідувально-диверсійну операцію в "сірій зоні" на території колишнього Каховського водосховища.

Її здійснили бійці підрозділу "Братство", що входить до складу "спецпідрозділу Тимура" воєнної розвідки.



В межах операції у районі ділянки "Великі Кучугури", розташованої за 7 кілометрів від берегової лінії, спецпризначенці ГУР виявили та ліквідували двох російських окупантів.



"Над територією островів бійці "Братства" підняли синьо-жовтий прапор та взяли територію під контроль", - повідомляє ГУР.

Фото : ГУР.