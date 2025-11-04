﻿
Війна

ГУР провело успішну спецоперацію на території Каховського водосховища

ГУР заявило про успішну розвідувально-диверсійну операцію в "сірій зоні" на території колишнього Каховського водосховища.

Її здійснили бійці підрозділу "Братство", що входить до складу "спецпідрозділу Тимура" воєнної розвідки.

В межах операції у районі ділянки "Великі Кучугури", розташованої за 7 кілометрів від берегової лінії, спецпризначенці ГУР виявили та ліквідували двох російських окупантів.

"Над територією островів бійці "Братства" підняли синьо-жовтий прапор та взяли територію під контроль", - повідомляє ГУР.

Фото : ГУР.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаКаховське водосховищеГУРокупанти
