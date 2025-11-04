Окупанти вбили двох мирних людей на Харківщині, які підняли білий прапор

Російські війська 3 листопада атакували FPV-дроном двох беззбройних цивільних, які рухалися дорогою під білим прапором у селі Кругляківка.

"На оприлюднених кадрах зафіксовано воєнний злочин армії РФ: 03.11.2025 року у населеному пункті Кругляківка Харківської області війська РФ здійснили удар безпілотником по цивільних мешканцях, які рухалися дорогою під білим прапором", - повідомляє відділення комунікацій 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади 7 корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.



По дорозі йшли двоє людей із собакою. Один із них тримає в руці білий прапор, після чого по них влучає FPV-дрон.

Поруч не було жодних військових об'єктів чи позицій. Російські окупанти навмисне вдарили по цивільних, а потім самі відзняли атаку, щоб використати кадри у пропагандистських матеріалах і звинуватити Збройні сили України.

Українські військові наголосили, що цей епізод є черговим свідченням системної практики терору, дезінформації та воєнних злочинів російської армії.

