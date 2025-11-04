﻿
Безпарашутний десант ГУР пробив наземний коридор до десанту під Покровськом

Бійці «Спецпідрозділу Тимура» Головного управління розвідки України провели успішну безпарашутну десантну операцію на Покровському напрямку, після чого прорвали наземний коридор і посилили угруповання розвідників у зоні боїв. «Після успішної десантної операції до спецпризначенців ГУР, які зайняли визначені рубежі, пробили наземний коридор та приєдналися додаткові сили спецпідрозділу», — повідомили у пресслужбі ГУР.

За даними розвідки, операція відбувалася в одному з ключових районів Покровська, який має важливе значення для фронтової логістики. Українські сили ведуть бойові дії, спрямовані на ліквідацію спроб ворога розширити вогневий вплив на цьому напрямку. У ГУР зазначають, що в секторі діють і інші спецпідрозділи розвідки, однак деталі їхніх завдань не розголошуються з міркувань безпеки. «Триває злагоджена робота разом з усіма складовими Сил безпеки та оборони України», — підкреслили у відомстві

Як повідомляло раніше ForUa, ГУР опублікувало дані окупантів, які страчували людей в Бучі.

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

