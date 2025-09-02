Немає сенсу визначати дедлайн для вступу України в ЄС, – МЗС Данії

Не варто ставити крайній термін для вступу кандидатів, в тому числі України, в ЄС, адже цей термін залежить в тому числі й від виконання необхідних критеріїв такими країнами.

Про це на пресконференції по завершенні неформальної зустрічі міністрів із європейських справ ЄС у Копенгагені заявила міністр з європейських справ Данії Марі Б'єрре, передає Ukrinform.

«Ми не очікуємо, що з'являться якісь нові Копенгагенські критерії, або що у нас буде новий «великий вибух», нове розширення, як це було у 2002 році. Однак сьогодні ми зібралися, щоб обговорити відновлений імпульс розширення, і це ключовий момент. Розширення сьогодні не просто актуальне. Це те, що нам потрібно, і воно сприймається не так, як раніше. Зараз це питання безпеки та стабільності. Європа повинна бути сильнішою. ​​Це геополітична необхідність», — наголосила міністр.

Щодо часової перспективи, вона висловила сумнів у необхідності встановлювати кінцеву дату для вступу.

«Річ у тому, що це також залежить від країн-кандидатів. Вони повинні виконувати свої зобов'язання. Їм потрібно здійснювати реформи, і саме це ми сьогодні обговорювали — як ми можемо прискорити процедуру розширення, зберігаючи при цьому підхід, заснований на заслугах, тому що ЄС не стане сильнішим, якщо країни-кандидати не виконають своїх зобов'язань», — сказала Б'єрре.

Вона додала, що в той час, як країни-кандидати прагнуть відповідати критеріям вступу, ЄС зобов'язується допомогти їм у цьому.

У свою чергу, європейський комісар з питань розширення Марта Кос, яка спілкувалася з журналістами разом з Б'єрре, зазначила, що на технічному рівні в Брюсселі понад тисяча спеціалістів працюють над тим, щоб допомогти Україні на різних рівнях.

«І, звичайно, у нас є фінансові інструменти. У нас є Механізм допомоги Україні (Ukraine Facility)», – нагадала вона.

«Тож, коли ми щось вимагаємо, а вони мають щось виконати, ми готові допомогти, і наш обов’язок – підготувати їх до того, що, коли вони стануть членами ЄС, вони зроблять наш Союз сильнішим, а не слабшим», – підсумувала Кос.

Раніше ForUA повідомляв, що, єврокомісар з питань розширення Марта Кос заявила, що у вступі України в ЄС шляху назад немає, отже це питання не може бути елементом обговорення в перемовинах про припинення вогню з РФ, де посередником виступають Сполучені Штати Америки, і вступ не стане розмінною монетою в цих перемовинах.