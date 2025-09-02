Росія продовжує завдавати ударів, ми будемо відповідати асиметрично, – Зеленський

Нахабність росіян стає все більшою – вони все частіше вдень атакують Україну десятками ударних дронів. У ніч на сьогодні було 150 дронів, ранок – ще більш як 50, увечері – іще десятки, і більшість із них – «шахеди». Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

– Фактично групи російських дронів у нашому небі – акомпанемент російським заявам із Китаю. Відверта зневага Росії до всього, що світ робить заради припинення війни. Вчора росіяни буквально заперечували те, що говорив президент Трамп про зустріч лідерів, яка потрібна, щоб закінчити війну, – сказав презмдент.

Зеленський також заявив, що "цими днями в Китаї Путін продовжує розказувати свої байки начебто він у війні не винний. Наче його хтось завжди «примушує» воювати, вбивати, заганяти дітей в укриття, посилати тисячі людей на штурми наших позицій. І зараз бачимо чергові накопичення російських сил на деяких ділянках фронту. От тільки до миру він ніяк примушуватись не хоче. Росія продовжує завдавати ударів. Звісно, ми будемо відповідати на це. Відповідати зокрема асиметрично, щоб Росія точно відчувала наслідки своєї нахабності. І ми продовжуємо працювати з партнерами заради тиску на Росію, і це буде. Нічого, крім сили, Росія не чує і брехатиме, поки не буде достатньо сильних її втрат. Усі партнери це розуміють.

Важливо, щоб була рішучість діяти. Додаткові санкції, які справді впливають – вони потрібні. Тарифи, які обмежують російську торгівлю та фінансування для російської машини війни, – теж це все дуже потрібно. Я вдячний усім, хто продовжує допомагати нашому захисту, нашій стійкості. І важливо, щоб зараз, у вересні, наповнення програм із партнерами було не менш інтенсивним, ніж від початку року. Зокрема, програми PURL.

За серпень завдяки європейським країнам маємо більш ніж 2 мільярди євро на закупівлю саме американської зброї, зокрема ракет для «петріотів», ракет для «хаймарсів». Має бути й надалі щонайменше мільярд доларів на місяць у цю саме програму PURL. Міністерство закордонних справ та наші посли в країнах-партнерах повинні бути дуже результативними".