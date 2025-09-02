Перцевий балончик волонтерки зі Львова не зміг зупинити домашнє насильство

Виконавча директорка фестивалю «Виделкаfest» Іванка Антонюк заявила, що стала жертвою побиття, коли спробувала заступитися за інших жінок.

Про це вона розповіла у Facebook.

За словами Іванки, інцидент трапився у Львові. Увечері, вийшовши з таксі, дівчина почула «крики та плач дітей, а у відповідь — матюки чоловіка».

«Підійшовши ближче, побачила чоловіка, який хитався й кричав уже на дружину та товариша, який намагався стримати його пориви рушити в бік жінки. І поки в голові майнуло про “вечір четверга, а він уже п’янючий“, чоловік, що до цього кричав на весь двір матюки, підбіг до дружини, яка вела від нього двох маленьких дівчаток, і вдарив її кулаком у лице. Потім схопив за плече й почав сіпати», — написала вона.

Дівчина розповіла, що, оскільки спроби зупинити нападника його товаришем не подіяли, вона вирішила втрутитися й застосувати перцевий балончик.

«Після цього він накинувся на мене, збив на землю й почав бити ногами, дорогою поваливши дівчину свого кума на землю, яка намагалася зупинити його напад на мене. Коли чоловіка відтягнули, а мені допомагали встати, він вирвався і продовжив бити мене ногами», — розповіла Антонюк.

Наступного дня вона написала заяву, зняла побої та передала поліції контакти свідків і людей, через яких можна знайти нападника. Дівчина перепитала у слідчого, чи не потраплять її контакти або адреса до нападника, на що отримала запевнення, що цього не станеться.

Утім, за словами Антонюк, їй почав надзвонювати невідомий номер, який, зрештою, додзвонився до її бабусі. Чоловік у слухавці представився «волонтером із Франківська». Як виявилося, дівчині телефонував її кривдник — він наполегливо запрошував зустрітися й поговорити.

За словами Іванки, чоловік переконував її, що не бив власну дружину, а «просто за плече потягнув». І, мовляв, дружина може це підтвердити.

Антонюк відмовилася та заявила, що не забиратиме заяву.

«Це історія не про те, що побили мене. Це історія про двох дівчат та дружину, які в будь-який момент можуть бути побитими тим, хто повинен їх захищати. Побитими, бо він сильніший і “не в настрої“ чи “сама довела“ […]. Я звертаюся до суспільства та органів влади з проханням забезпечити жертвам та свідкам домашнього насильства належний правовий та психологічний захист, а також гарантії безпеки», — написала Іванка Антонюк.