COVID-19 набирає обертів: 14 смертей та майже 50% зростання захворюваності за тиждень

Упродовж останнього тижня серпня, з 25 по 31 число, в Україні зафіксували 10 622 нових випадки захворювання на COVID-19, що на 46,2% більше порівняно з попереднім тижнем. Про це повідомив Центр громадського здоров’я (ЦГЗ) Міністерства охорони здоров'я України. За цей же період від ускладнень, спричинених хворобою, померли 14 людей.

Ситуація контрольована, але вірус поширюється швидше

Незважаючи на зростання, фахівці зазначають, що загальна кількість випадків захворювання у 2025 році все ще вдвічі менша, ніж за аналогічний період 2024 року. Для порівняння, з 4 по 31 серпня 2024 року було виявлено 45 500 випадків, тоді як у 2025 році — 22 627.

Проте в МОЗ очікують подальшого збільшення кількості хворих найближчими тижнями, що пов'язано з підвищеною здатністю до поширення нових субваріантів штаму «Омікрон»: NB.1.8.1 «Німбус» та XFG «Стратус», які вже циркулюють в Україні. За даними ЦГЗ, ці варіанти не спричиняють тяжчий перебіг хвороби, але їхня висока заразність сприяє швидкому поширенню.

Вакцинація та прості правила: найкращий захист

У ЦГЗ наголошують, що вакцинація залишається найефективнішим способом захисту від усіх штамів COVID-19. Більшості невакцинованих людей достатньо однієї дози. Однак додаткові щеплення (раз на 6-12 місяців) рекомендовані тим, хто має підвищений ризик тяжкого перебігу хвороби. До них належать:

люди з ослабленим імунітетом або хронічними захворюваннями;

вагітні;

люди віком понад 60 років;

представники професійної групи ризику (медики, вчителі тощо).

Щоб зробити щеплення, зверніться до свого сімейного лікаря або в найближчий медичний заклад.

Крім того, для запобігання поширенню вірусу, МОЗ закликає дотримуватися простих правил гігієни та безпеки: