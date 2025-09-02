Ранковий дайджест ForUА: ніч у вогні, нові санкції проти РФ, масштабні навчання у Польщі та нова зява Трампа

2 вересня, дайджест новин від редакції ForUА:
- У ніч на 2 вересня російські війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по кількох регіонах України. Внаслідок ворожих ударів є загиблі та поранені, зафіксовано значні руйнування й пожежі. Найбільше постраждали Київщина, Сумщина та Одещина.
- Адміністрація Дональда Трампа цього тижня може ухвалити рішення про нові санкції проти Росії через посилення обстрілів України. Як заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, попри нещодавні переговори про мир, російський диктатор Володимир Путін різко активізував бомбардування українських міст.
- Сьогодні президент США Дональд Трамп нвиступить із важливою заявою. Виступ заплановано на 21:00 за київським часом. Теми промови наразі не розкриваються.
- Нардепи хочуть скасувати відстрочку для студентів. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який може позбавити відстрочки студентів, які почали навчання після 25 років, а також тих, хто вийшов за межі академічної програми. Законопроєкт подав депутат від фракції «Слуга народу» та член комітету ВР з питань освіти Роман Грищук.
- У Польщі розпочалися стратегічні навчання Iron Defender-25, які стали наймасштабнішими у 2025 році. За даними Генштабу ЗС Польщі, у маневрах беруть участь близько 30 тисяч військовослужбовців з Польщі та країн-союзників, а також понад 600 одиниць техніки різних типів. Навчання охоплюють сухопутний, морський та повітряний компоненти і проходять на полігонах у Вармінсько-Мазурському, Поморському та Підкарпатському воєводствах.
- Франція готується до масового напливу поранених у війні в Європі вже до березня 2026-го, — Le Canard.Французьке МОЗ розіслало медичним установам документ із закликом підготуватися до «великого зіткнення» до цього періоду.
- Понад дві дивізії окупантів знищено у серпні. За 31 день серпня безповоротні та санітарні втрати особового складу ворога склали 28 790 осіб, що відповідає понад двом дивізіям.
- У серпні українці встановили рекорд із продажу нових легкових автомобілів за останні 11 місяців. Протягом місяця в країні було зареєстровано близько 6,8 тисячі нових авто, що на 5% більше, ніж у липні 2025 року. Це свідчить про відновлення попиту після літнього затишшя на ринку та активізацію покупців перед осінніми місяцями.
- У найближчі тижні в українських містах проведуть масштабну перевірку приладів обліку у квартирах мешканців. Контролери перевірятимуть справність та правильність роботи лічильників води, газу, електроенергії та опалення. Деякі керуючі компанії вже почали попереджати мешканців про заплановані візити представників комунальних служб. За відмову у доступі до лічильників для перевірки власників квартир можуть оштрафувати.
- У США сталася «тротилова криза»: війна рф проти України серйозно вдарила по американських запасах вибухівки, — NYT. Ще у 1980-х роках заводи з виробництва тротилу в США зупинилися через проблеми з токсичними відходами. Відтоді країна залежала від імпорту — постачання йшли з України, Польщі, росії та Китаю. Частину сировини також отримували зі списаних боєприпасів.