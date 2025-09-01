Білорусь тренується «планувати ядерну війну»

У Білорусі розпочалися масштабні військові навчання Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), під час яких відпрацьовують сценарії із застосуванням ядерної зброї.

За даними міноборони Білорусі, у маневрах беруть участь понад 2000 військових із Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Росії та Таджикистану. Задіяно 450 одиниць техніки, серед яких дев’ять літаків і вертольотів, а також понад 70 безпілотників повідомляє Deutsche Welle.

Тренування відбуваються в межах програм «Взаємодія-2025», «Пошук-2025» та «Ешелон-2025». Їх перенесли вглиб території країни за розпорядженням Олександра Лукашенка.

«Ми свідомо відсунули навчання від західних і південних кордонів, щоб нас не звинувачували у провокаціях», — заявив перший заступник міністра оборони Білорусі Павло Муравейко. За його словами, під час маневрів відпрацьовується планування застосування ядерної зброї, але без проведення ядерних випробувань. Навчання триватимуть до 6 вересня.

Як повідомляло раніше ForUa, з 12 по 16 вересня пройдуть інші масштабні навчання РФ та Білорусі — «Запад-2025».