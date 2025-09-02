Підручник з фінансової грамотності для 8 класу: смішно і страшно одночасно

Українські школярі отримали унікальний шанс познайомитися з реальним життям… у вигляді задачки у підручнику з фінансової грамотності для 8 класу. Таблиця сімейного бюджету викликала справжній шок у дорослих: пенсії дідуся та бабусі раптом стали частиною бюджету сім’ї, а підробіток у сім’ї має лише мама. Батько, здається, задоволений усім і спокійно спостерігає.

Доходи родини, як їх бачить підручник:

Зарплата мами – 11 000 грн

Зарплата батька – 15 000 грн

Пенсія дідуся – 4 000 грн

Пенсія бабусі – 6 000 грн

Підробіток мами – 1 500 грн

Відсотки за депозитом – 600 грн

Здача квартири в оренду – 5 000 грн

У соцмережах реакція була миттєвою: користувачі звернули увагу на невідповідність таблиці реальному життю та ставили під сумнів логіку задачі:

- «А чому бабуся і дідусь входять у сімейний бюджет?»

- «Підробіток тільки у мами? Батька це влаштовує?»

- «Як люди з зарплатою 26 тис грн купили другу квартиру та здають її в оренду?»

- «Де податки за депозит або підробіток мами? Чим більше вдивляєшся в таблицю, тим смішніше стає фінансова грамотність».

І окреме питання виникло у користувачів до обкладинки підручника, яка явно натякає: чоловік працює, а жінка… надихає, поливаючи «грошове дерево».

Фахівці пояснюють: цифри «взяті зі стелі», завдання лише для того, щоб діти зрозуміли базові принципи бюджету. Але хто б сумнівався — дітям потрібно пояснювати бюджет, а дорослі хай сидять і сміються. «Суми можуть бути нереалістичними, але важливо, щоб дитина зрозуміла, що таке доходи, витрати та бюджет. А сміятися над цим — абсолютно нормально», — кажуть експерти.

Як повідомляло раніше ForUa, МОЗ скоротило тривалість уроків у школах.