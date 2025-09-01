МОЗ скоротило тривалість уроків у школах: подробиці

Міністерство охорони здоров’я України запровадило чіткі санітарні правила для шкіл, які визначають тривалість уроків, порядок проведення занять і перерв. Їхня головна мета — захистити здоров’я дітей і запобігти перевтомі.

Тривалість уроків залежить від віку учнів:

- у 1-му класі заняття тривають 35 хвилин;

- у 2–4 класах — 40 хвилин;

- у середній та старшій школі — 45 хвилин.

Вчителі не мають права проводити уроки довше за норму.

Особлива увага приділяється здвоєним урокам: їх можна проводити лише за умови великої перерви між заняттями або зміни формату роботи. Наприклад, перша частина — пояснення матеріалу, друга — практика чи творчі завдання. Це потрібно, щоб діти не перевтомлювалися.

Не менш важливими є перерви та прогулянки на свіжому повітрі. МОЗ вимагає, аби розклад складався так, щоб учні мали змогу виходити на подвір’я. Прогулянки допомагають зняти напруження, відновити сили й покращити концентрацію.

Окремі правила стосуються і дистанційного навчання. Тривалість перебування дітей перед комп’ютером обмежена:

- для учнів початкових класів — не більше 15 хвилин поспіль;

- для середньої школи — до 20 хвилин;

- для старшої — максимум 25 хвилин.

Такі норми мають убезпечити школярів від перевантаження, а також зберегти їхній зір і психічне здоров’я.

Як повідомляло раніше ForUa, з 1 вересня 2025 року держава не фінансуватиме освітні заклади де менше ніж 45 дітей.