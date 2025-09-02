﻿
Надзвичайні події

СБУ повідомила про підозру Кадирову за жорстоке поводження з українськими військовополоненими

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру голові Чеченської республіки РФ Рамзану Кадирову за жорстоке поводження з українськими військовополоненими. Про це повідомили в СБУ в понеділок, 1 вересня.

Як зазначили в українській спецслужбі, Кадиров розповів російськими пропагандистами, що наказав своїм «підлеглим» не брати в полон українських військових, а розстрілювати їх на полі бою.

За даними слідства, Кадиров віддав наказ командирам чеченських бойовиків, які воюють проти України в лавах окупаційних угруповань Росії.

Окрім цього, голова Чечні наказав відправити українських полонених на дахи військових об'єктів у Грозному, щоб використовувати їх як «живий щит» проти атак з боку Сил оборони.

Кадирову заочно повідомили про підозру за ч. 1 ст. 438 ККУ (воєнні злочини). Йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

