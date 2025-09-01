Трамп не дуже терпляча людина, але він, здається, дуже терплячий до Путіна, – Каллас

Верховна представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас вважає, що саме Україна має вирішити, як має закінчитися розв’язана Росією війна, водночас загальна стратегія має полягати в тому, щоб Україна виграла цю боротьбу.

Про це вона заявила на стратегічному форумі у м. Блед (Словенія), передає Ukrinform.

«Київ під ударами, Європа – ні. Тож це їхня справа вирішувати... Я думаю, що в кожній війні потрібно мати стратегію, і ця стратегія має полягати в тому, щоб Україна виграла цю війну. Ніколи не виграти війну, якщо не поставити собі за мету перемогу», - заявила Каллас.

За її словами, в деяких країнах Європи суспільства можуть відчувати "втому від війни". Водночас вона поставила під сумнів, як така втома може розвиватися, якщо війну веде не Європа, а Україна.

Висока представниця розуміє українців, які бажають, щоб ця війна закінчилася шляхом переговорів: «Ви не можете спати. Ваших друзів вбивають. Кожна сім’я страждає. Звичайно, ви втомилися. Ви хочете, щоб ця війна припинилася».

Вона додала, що європейці також хочуть, щоб ця війна припинилася. «Але ми хочемо, щоб це було припинено назавжди. Не має бути паузи, щоб Росія могла зібратися з силами, а потім атакувала у більшому масштабі, як ми бачили з Мінськими угодами та пізніше», - заявила Каллас.

Говорячи про переговорну тактику Росії - залякування силою та вимоги отримати те, що ніколи Москві не належало, - Каллас застерегла від потрапляння у «пастку» Путіна.

«У цих переговорах вони також вимагають територій, які навіть не завоювали військовим шляхом. Чому це пастка? Тому, що всі починають говорити про те, від чого Україна повинна відмовитися. Але Росія не зробила жодних поступок, а саме вони тут є агресором», – заявила висока представниця.

На її переконання, всі лідери, включаючи президента США, мають бути жорсткішими щодо Путіна, щоб досягти швидшого завершення війни.

«Ми чули, що президент Трамп не дуже терпляча людина, але він, здається, дуже терплячий до Путіна», – сказала вона.

Каллас привітала зусилля США, спрямовані на те, щоб посадити Росію за стіл переговорів, і відзначила європейських лідерів, які змогли донести позицію Європи до президента США.

Водночас висока представниця уникла питання про те, чи стала б вона висувати кандидатуру Дональда Трампа на Нобелівську премію миру, якщо йому вдасться досягти мирної угоди.

«На щастя, не я подаю такі заявки», – сказала вона, відповідаючи на запитання журналіста.