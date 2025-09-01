﻿
Надзвичайні події

Засудили педофіла: на Полтавщині 34-річний чоловік вчинив сексуальне насильство над племінницею

Засудили педофіла: на Полтавщині 34-річний чоловік вчинив сексуальне насильство над племінницею

На Полтавщині завершився судовий розгляд резонансної справи про сексуальні злочини проти дитини.

34-річного мешканця Кременчуцького району засуджено до дев’яти років і 10 місяців ув’язнення за насильство над малолітньою племінницею та поширення дитячої порнографії.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

Події розгорталися влітку 2024 року за місцем проживання обвинуваченого.

Чоловік скоїв сексуальне насильство щодо своєї племінниці, яка не досягла 14-річного віку.

Особливо жахливим є той факт, що злочинець документував свої дії за допомогою мобільного телефону.

Слідство також виявило, що підсудний систематично завантажував з інтернету та зберігав на своєму пристрої матеріали з дитячою порнографією.

Ці дії додатково кваліфіковано як умисне виготовлення та зберігання забороненого контенту.

Обвинувачення у справі підтримували прокурори Глобинської окружної прокуратури, які кваліфікували дії підсудного за статтями 153 та 301-1 Кримінального кодексу України.

Під час розгляду справи обвинувачений повністю визнав свою вину у скоєних злочинах. Йому присудили майже десять років в’язниці.

Крім основного терміну ув’язнення, злочинця додатково позбавили права на два роки займатися будь-якою діяльністю, пов’язаною з навчанням, вихованням чи організацією дозвілля неповнолітніх.

Засуджений наразі перебуває під вартою й очікує остаточного вступу вироку в законну силу.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

судПолтавська областькримінальні новинипедофіл
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

"Зуби дракона" проти російської загрози: Литва будує лінію оборони
Свiт 01.09.2025 15:29:47
"Зуби дракона" проти російської загрози: Литва будує лінію оборони
Читати
Rheinmetall відкрив новий завод і анонсував поставки для ЗСУ
Війна 01.09.2025 15:11:48
Rheinmetall відкрив новий завод і анонсував поставки для ЗСУ
Читати
Помер художник, який створив улюблених героїв мільйонів українців
Культура 01.09.2025 14:50:36
Помер художник, який створив улюблених героїв мільйонів українців
Читати

Популярнi статтi