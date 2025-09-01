Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у злочині

Підозрюваний у вбивстві колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія під час перших допитів зізнався у тому, що скоїв, та повідомив про контакти з представниками Росії.

За його словами, він вийшов на зв’язок із ними, намагаючись знайти інформацію про свого сина-військовослужбовця ЗСУ, який зник безвісти.

Про це "Радіо Свобода" повідомили джерела у правоохоронних органах.

1 вересня Офіс Генпрокурора повідомив, що затриманому 52-річному мешканцю Львова оголошено про підозру.

За даними слідства, чоловік розповів, що у 2023 році дізнався від побратимів сина про його зникнення на Бахмутському напрямку.

Після цього він почав стежити за російськими соцмережами, шукаючи відомості, і врешті вийшов на контакт із представниками РФ. Вони, зі слів підозрюваного, повідомили йому, що його син загинув.

Під час спілкування ці особи виправдовували дії Росії у війні проти України та звинувачували у її розв’язанні українську владу.

Підозрюваний, як стверджують джерела, розповів своїм контактам, що мешкає у Львові, та згадав Андрія Парубія, якого бачив особисто.

Згодом він почав готуватися до злочину: отримав зброю, придбав велосипед і шолом, а також за підробленими документами купив автомобіль, на якому стежив за політиком.

Цю інформацію підозрюваний озвучив під час перших допитів, однак її ще перевіряють правоохоронці.

Раніше "5 канал" із посиланням на власні джерела повідомляв, що російські спецслужби шантажували чоловіка даними про місце перебування тіла його сина.

Журналісти "Високого замку" писали, що росіяни нібито пообіцяли віддати тіло лише в обмін на вбивство будь-якого відомого українського політика.

ForUA нагадує, Андрія Парубія застрелили 30 серпня у Львові на вулиці Єфремова неподалік від дому. На місці події знайшли вісім гільз.

СБУ, Національна поліція та Офіс Генерального прокурора заявили, що до організації злочину можуть бути причетні спецслужби РФ.