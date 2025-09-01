﻿
Суспiльство

Українська армія звільнила селище Новоекономічне на Донеччині

Українські військові звільнили селище Новоекономічне в Донецькій області та встановили там український прапор.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Нагадаємо, 24 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що Сили оборони України також зачистили від російських окупантів три села на Донеччині: Михайлівку, Зелений Гай і Володимирівку.

А раніше стало відомо, що Сили оборони України повернули під свій контроль більшу частину села Товсте, що неподалік Зеленого Гаю, і розгорнули там український прапор.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ЗСУНовоекономічнеЗелений ГайВолодимирівкаМихайлівка
