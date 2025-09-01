Прорив рашистів у Мирноград закінчився фіаско

Російські окупанти, ймовірно, приналежні до сил морської піхоти армії РФ, у неділю здійснили спробу прориву у Мирноград (Покровський р-н., Донецька обл.) з використанням бронетехніки, Сили оборони відбили атаку загарбників, повідомляється в телеграм-каналі OSINT-проєкту DeepState.

"Вчора ворог силами щонайменше 1 МТЛБ та 1 ОВТ (озброєння та військової технікі) іншого не встановленого зразка спробував через Новоекономічне заїхати безпосередньо в Мирноград. МТЛБ була уражена біля 3-го вентиляційного стволу шахти "Капітальна", а інша ББМка західніше Сінянського водосховища, яке намагалася об'їхати. Здійснюється пошук та ураження піхоти, яка була на броні", - йдеться у повідомленні у понеділок.

За даними DeepState, ще чотири одиниці озброєння та військової технікі уражено в Разіному та його околицях.

"Шляхом OSINT'у було зафіксовано знищення ще 4 ОВТ біля Воздвиженки. Якась частина техніки доїхала у Малинівку, подальша доля невідома", - повідомили дослідники.

Як вважають аналітики, така активізація противника пов'язана з прибуттям на ділянку підрозділів морської піхоти РФ, які "люблять здійснювати активні наступальні дії із залученням техніки".

"Реальність та характер боїв на Донбасі має невдовзі змінити "пориви" кацапських морпіхів, техніку яких українські бійці ще при висуванні зустрічають вогнем. Попередні успіхи московитів та велика концентрація сил в районі Покровська, який стоїть вже на горизонті для противника, незабаром стануть причиною активного тиску для реалізації цієї давно поставленої великої задачі", - підсумовують у DeepState.