"Зуби дракона" проти російської загрози: Литва будує лінію оборони

Литва почала встановлювати протитанкові загородження, відомі як «зуби дракона», на прикордонних пунктах з Білоруссю та Росією. Про це в суботу, 30 серпня, повідомила Литовська армія на своїй сторінці у Facebook.

«Зуби дракона» розмістили на невикористовуваних прикордонних пунктах Шумскас, Лаворішкес, Райгардас, Латежеріс на кордоні з Білоруссю, а також на пункті Романішкес, що межує з Росією. Крім того, подібні загородження з’являться і в інших стратегічно важливих місцях.

Литовські військові наголосили, що ці дії є частиною планового проєкту Балтійської лінії оборони і не пов’язані з поточними військовими навчаннями «Захід». За їх словами, це довгостроковий план, мета якого — обмежити можливості військової техніки Росії та Білорусі фізично перетнути литовський кордон.

Раніше повідомлялося, що Литва створює трирівневу систему оборони, яка включатиме протитанкові рови, блокпости та інфраструктуру для протиповітряного захисту. Уряд країни також ухвалив рішення про встановлення додаткових фізичних бар’єрів на болотистих ділянках кордону.

Це є кроком у зміцненні національної безпеки та захисту суверенітету Литви.