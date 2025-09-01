Рекордсмен Гіннесса: 41-річний бельгієць зібрав найбільшу у світі колекцію Lego

41-річний житель Бельгії Стівен ван Дейк офіційно став володарем найбільшої у світі колекції мініфігурок Lego. Його унікальне зібрання налічує 11 800 екземплярів, що на 2 000 одиниць перевищує попередній світовий рекорд. Це визначне досягнення було зафіксовано представниками Книги рекордів Гіннесса.

Колекція ван Дейка настільки масштабна, що вже не вміщається в його будинку, тому частину фігурок він демонструє на спеціалізованих виставках. До неї входять як класичні персонажі, так і найновіші релізи з популярних франшиз, таких як «Зоряні війни», «Черепашки-ніндзя», «Бетмен» та «Вінні-Пух». Особливою гордістю колекціонера є рідкісні та лімітовані фігурки.

Захоплення Lego у Стівена з'явилося ще в дитинстві, у віці восьми років, коли він отримав у подарунок першу фігурку пірата. Відтоді колекціонування стало для нього не лише гонитвою за кількістю, але й джерелом радості від пошуку, обміну з іншими ентузіастами та творчої презентації свого зібрання.

Серед найцінніших експонатів колекціонер виділяє фігурку типового британця в котелку та жилеті з прапором Великої Британії. Цей рідкісний набір можна було отримати лише за допомогою лотереї. Стівен здобув його після шестигодинного очікування в черзі біля нового магазину Lego в Лондоні.

Рекорд бельгійця є не лише визнанням його багаторічного захоплення, але й надихає сотні шанувальників Lego по всьому світу продовжувати збирати власні унікальні колекції.

