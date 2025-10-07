Тейлор Свіфт побила власні рекорди продажів альбомів, вона зібрала 46 млн доларів у кінопрокаті

Зірка світової сцени Тейлор Свіфт знову довела, що її популярність не має меж.

Новий альбом співачки The Life of a Showgirl став найуспішнішим релізом 2025 року, а фільм-супровід Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl очолив світовий прокат із касовими зборами $46 млн лише за перший вікенд, пишуть Variety, BBC.

Стрічка, що триває півтори години, стала кінематографічним доповненням до 12 студійного альбому знаменитості. За три дні показів фільм зібрав $33 млн у США і ще $13 млн у 54 інших країнах.

Картина включає прем’єру кліпу The Fate of Ophelia, бекстейдж-відео із запису альбому та коментарі артистки про створення пісень.

Як і торік, Свіфт відмовилася від співпраці з традиційними голлівудськими студіями, обравши AMC Theatres як дистриб’ютора – ту саму компанію, яка випускала її концертний фільм Taylor Swift: The Eras Tour, що став касовим феноменом 2023 року.

– Це був чудовий подарунок її пристрасним фанатам, які змогли побачити за лаштунки створення The Life of a Showgirl. Ми неймовірно пишаємося співпрацею з Тейлор і тим, що знову долучилися до її неперевершеного тріумфу, – зазначив гендиректор AMC Адам Арон.

Рекорди продажів альбому Тейлор Свіфт

Альбом The Life of a Showgirl одночасно встановив кілька рекордів. У Великій Британії він став найпродаванішим релізом року, розійшовшись накладом у 304 тис. копій лише за три дні.

Цей показник більший від продажів попередніх платівок зірки The Tortured Poets Department (270 тис.) і Midnights (204 тис.). Це найкращий старт для будь-якого альбому у Британії з часів Divide Еда Ширана у 2017 році, кажуть музичні експерти.

У США статистика вражає ще більше: 2,7 млн копій за першу добу, що є найбільшим тижневим результатом у кар’єрі Свіфт і другим за величиною в історії після альбому 25 Адель (3,37 млн копій у 2015 році).

Крім того, Свіфт побила американський рекорд із продажів вінілових платівок – фанати придбали 1,2 млн копій різних колекційних варіантів. Попереднє досягнення також належало їй: 859 тис. копій на вінілі у 2024 році.

Про що альбом The Life of a Showgirl

Нова платівка була написана під час європейського етапу Eras Tour і відображає особистий період життя співачки – історію кохання з футболістом Тревісом Келсом, змішані з відвертими роздумами про шоу-бізнес.

Втім, критики оцінили реліз неоднозначно. Одні назвали його “заразливо радісним”, інші вказали, що альбому “бракує блиску”.