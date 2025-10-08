Перший у світі: Польський екстремал здійснив лижний спуск з Евересту без кисневого балона

Польський гірськолижник-екстремал Анджей Барґєль увійшов в історію як перша людина, яка піднялася на вершину Евересту та спустилася з нього на лижах без використання додаткового кисню, пише видання The Guardian.

Як розповіли у виданні, сходження стало третьою спробою Анджея підкорити Еверест – найвищу гору світу, висотою 8849 метрів. Раніше небезпечні умови змусили спортсмена відмовитися від підйомів у 2019 та 2022 роках.

“Сам підйом на вершину був важким і виснажливим. Я ніколи в житті не проводив так багато часу на такій висоті, тому це було випробування саме по собі. З’їхати з Евересту на лижах без кисню було мрією, що визрівала в мені роками”, – поділився Барґєль.

За даними Гімалайської бази, більше ніж 6 000 людей піднімалися на цю гору, але лише близько 200 зробили це без додаткового кисню у балонах. Декілька осіб здійснювали спуск на лижах, проте ніхто досі не виконував безперервний спуск без додаткового кисню.

Барґєль витратив майже 16 годин на підйом так званою “зоною смерті” – висоту понад 8 000 метрів, де рівень кисню є критично низьким. На вершині повітря настільки розріджене, що альпіністи отримують лише близько третини кисню, доступного на рівні моря. Це може призвести до пошкодження мозку, накопичення рідини в легенях та навіть смерті.

Наступного дня вранці Барґєль спустився по льодовому каскаду Хумбу – лабіринту крижаних веж і глибоких тріщин, що вважається однією з найнебезпечніших ділянок Евересту – і прибув до базового табору.

У 2018 році Барґєль став першою людиною, яка здійснила спуск на лижах з пакистанської К2 – другої за висотою гори у світі.

