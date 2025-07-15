11 вересня в кінотеатрах всієї країни виходить нова художня стрічка режисерки Дар'ї Онищенко – "МАЛЕВИЧ".

Продюсерка фільму Марія Каель впевнена: «Наш проект "МАЛЕВИЧ" – це не просто кіно, це маніфест про свободу і дух революції, про сміливість бути іншими, про вміння змінювати реальність і створювати нові сенси. Окрім кінофільму ми готуємо в наступні місяці багато цікавих подій присвячених Казимиру Малевичу і його зв’язку з Україною. В нас вже багато колаборацій з відомими українськими брендами. Ми прагнемо, аби творчість Малевича в сучасних інтерпретаціях стала невід’ємною частиною українського культурного простору». Саме тому творці фільму представили свій проект на Куражі – події, яка вже зарекомендувала себе як місце, що поєднує стиль, творчість і благодійність.

Команда фільму "МАЛЕВИЧ" встановила на Куражі унікальну фотозону – копію відомої виставки «0,10» 1915 року, під час якої митець вперше представив публіці свою найвідомішу картину "ЧОРНИЙ КВАДРАТ". Саме ця виставка стала початком нового стилю в художньому мистецтві – супрематизму.

Відвідувачі Куражу могли сфотографуватись на фоні яскравих супрематичних картин, і до стенд увесь день підходили всі охочі, а волонтери розповідали гостям про зв'язок Малевича з Україною, зокрема, з Києвом. Все ж таки, Казимир Малевич – один з найвідоміших киян у світі.

Також на Куражі були представлені костюми, спеціально розроблені за ескізами Малевича, які також були використані під час зйомок фільму. Ці костюми – копії з відомої футуристичної вистави «Перемога над Сонцем» 1913 року.

«Для путіна і кремля Малевич і "Чорний Квадрат" мають особливе значення. В російському пропагандистському медіапросторі "Чорний Квадрат" вважається однією з ікон російського мистецтва. І ми вирішили зробити фільм, який дуже не сподобається нашому ворогу. Ми розповідаємо історію українського Малевича і залишаємо за собою право на його культурну спадщину. Чи це є виклик росії? Звісно так, ми повертаємо свої імена», – стверджує режисерка Дар'я Онищенко.

Серед відвідувачів Куражу можна було помітити і самих творців кінофільму. У гостей була можливість поспілкуватись з режисеркою Дар'єю Онищенко, продюсерами Марією Каель та Ігорем Коржем, відомою акторкою Мариною Кошкіною та іншими.

«Наш фільм "МАЛЕВИЧ" – це дуже важливий проєкт з точки зору опору привласнення ворогом української культури, мистецтва та нашої історії в цілому. Малевич – це саме наша, українська спадщина. І дуже важливо донести це до людей не тільки у світі, але і у самій Україні. Бо, на жаль, знання значної частини наших співвітчизників про Малевича як починається так і закінчується виключно на «Чорному Квадраті». І ця унікальна фотозона, яка є повною копією легендарної виставки «0,10», дуже потрібна в цьому сенсі. Хочу також висловити подяку Олексію Юренку, засновнику Благодійного фонду «МІЛА», за системну підтримку роботи нашої команди задля популяризації фільму та поверненню імені Малевича з російського культурного полону, а також нашому партнеру, дизайнеру Андре Тану за чудовий мерч і співпрацю», – зазначив продюсер фільму Ігор Корж.