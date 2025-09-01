Прорив на Мирноград: ЗСУ зупинили ворожу бронетехніку

Українські захисники продовжують давати відсіч російським окупантам на всіх напрямках, зриваючи їхні спроби просунутися вглиб території України. Оперативне угруповання військ «Дніпро» опублікувало звіт за 31 серпня 2025 року, який демонструє стійкість української оборони та безуспішність ворожих атак.

Південно-Слобожанський напрямок: Окупанти намагалися прорвати оборону біля Липців та в центральній частині Вовчанська, але їхні наступальні дії були відбиті.

Купʼянський напрямок: Ворог не полишає спроб розширити свій плацдарм на правому березі річки Оскіл, атакувавши поблизу Нововасилівки, Кутьківки та Купʼянська. Всі спроби просунутися були безрезультатними.

Лиманський та Сіверський напрямки: На Лиманському напрямку українські воїни відбили атаки в районах Карпівки, Шандриголового, Ставків, Дронівки та у Серебрянському лісництві. На Сіверському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії біля Серебрянки.

Краматорський та Торецький напрямки: Штурмові групи ворога атакували в районах Білої Гори, Олександро-Шультиного, Щербинівки та Клебан-Бика, але успіху не досягли.

Добропільський напрямок: Ворог намагався наступати на позиції українських військ біля Полтавки, Софіївки, Шахового, Нового Шахового, Іванівки, Федорівки, Маяка та Заповідного. Всі позиції утримано.

Покровський напрямок: На цьому напрямку відбулися найзапекліші бої. Окупанти атакували в районах Родинського, Новоекономічного, Променя, Миколаївки, Миролюбівки, Лисівки та Звірового. Особливо гаряче було в районі Удачного, Молодецького та Дачного, де противник намагався вийти на адміністративний кордон Донецької області. Спроба прориву на бронетехніці в напрямку Мирнограда була зупинена: наші захисники знищили дві БМП. Частині окупантів вдалося розосередитися, але триває їхній пошук і знищення.