Рада наживо: прямі трансляції повертаються

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови №13719, який передбачає повернення прямих трансляцій відкритих пленарних засідань парламенту. Документ подали кілька народних депутатів, серед яких голова парламенту Руслан Стефанчук.

З початку повномасштабного вторгнення через запроваджений особливий режим роботи прямі ефіри засідань не проводяться. Автори постанови наголошують, що повернення трансляцій сприятиме підвищенню прозорості, підзвітності та довіри громадян до Верховної Ради, а також дозволить суспільству бачити, як ухвалюються важливі рішення.

Після ухвалення постанови телеканал "Рада" планує відновити трансляції відкритих засідань, організувати виступи керівництва парламенту та брифінги народних депутатів. При цьому трансляції відбуватимуться з урахуванням заходів безпеки, щоб не наражати на ризик роботу парламенту та його учасників.

Експерти зазначають, що відновлення прямих ефірів може стати важливим кроком у підвищенні довіри до інституцій влади та посиленні громадського контролю за діяльністю законодавчого органу.

