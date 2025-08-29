ЄС готує 19-й пакет санкцій проти Росії: що до нього увійде

Європейський Союз готує новий, 19-й пакет санкцій проти Росії, який може включати обмеження щодо російської енергетики та фінансових послуг, а також вторинні санкції. Про це заявила висока представниця ЄС Кая Каллас у закордонних справах і з питань безпеки під час неформальної зустрічі міністрів оборони Євросоюзу в Копенгагені 29 серпня.

Виступаючи перед журналістами, вона підкреслила, що найефективнішим інструментом тиску на Кремль є санкції в енергетичній та фінансовій сферах.

"Ми працюємо над наступним пакетом, і наразі є кілька варіантів. Звичайно, найбільше їх вдарять будь-які санкції проти енергетики та всі вторинні санкції, які, наприклад, запровадили американці, а також обмеження у фінансових послугах, що фактично перекривають їм доступ до капіталу, якого вони так відчайдушно потребують", — пояснила вона.

Висока представниця ЄС також зазначила, що обговорення ще тривають, адже для ухвалення рішення потрібна згода всіх країн-членів. "Ми завжди виносимо на стіл багато варіантів, а потім зрештою маємо домовитися", — додала вона.

Насамкінець вона наголосила, що єдиним дієвим засобом впливу на Росію залишається тиск. "Усі розуміють: враховуючи, як Путін принижує мирні зусилля, єдине, що реально працює, — це тиск", — підсумувала висока представниця.