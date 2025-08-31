Вбивство Парубія: поліція провела брифінг - не виключають російський слід, але з вбивством Фаріон зв'язку немає

У Львові поліція провела брифінг щодо вбивства ексголови Верховної Ради, народного депутата Андрія Парубія.

Відео брифінгу розміщене на сторінці поліції Львівської області у Фейсбуці.

Керівник поліції Львівської області Олександр Шляховський повідомив, що об 11:37 на лінію “102” надійшло повідомлення, що на вулиці Єфремова у місті Львів відбувається стрілянина. За цією адресою виїхали наряди поліції, які встановили, що невідома особа здійснила близько 8 пострілів з короткоствольної вогнепальної зброї. Від вогнепальних поранень Андрій Парубій загинув на місці. Наразі особу стрільця не встановили.

“Невідкладно було введено спеціальну поліцейську операцію з метою встановлення місця знаходження злочинця і унеможливлення його втечі від поліції. Органи Нацполіції спільно з колегами з СБУ й Офісу Генпрокурора негайно розпочали проведення першочергових слідчих і розшукових дій, направлених на встановлення особи, яка здійснила злочин. Для цього розпочато аналіз камер відеонагляду по маршруту підходу та відходу злочинця, встановлення та опитування свідків та очевидців події з метою отримання повної інформації, яка б сприяла встановленню злочинця”, — каже Олександр Шляховський.

Очільник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет повідомив, що наразі відсутні будь-які відомості, які б пов’язували вбивство Ірини Фаріон та Андрія Парубія. Наразі розглядають кілька мотивів вбивства, не виключають і російський слід.

Більше інформації наразі правоохоронці не можуть надати, щоб не допомогти ще не затриманій особі уникнути покарання.