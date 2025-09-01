Погода 1 вересня: сильна спека, подекуди дощі

Сьогодні в Україні збережеться спекотна погода. Мінлива хмарність. На півдні і в центральних, східних та Сумській областях - місцями короткочасний дощ, гроза. На решті території - без опадів. Вітер - переважно північно-східний, 5-10 м/с, повідомили синоптики. Температура повітря на півдні +26-31°, на сході +30-34°, місцями сильна спека 35-37°. На решті території 25-32°.

У Києві та області - мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря в області +26-31°; у столиці близько +30°.