Півзахисник збірної України Судаков офіційно став гравцем

Півзахисник збірної України Георгій Судаков на правах оренди перейшов до португальської "Бенфіки". Про це повідомили на офіційних сайтах "Бенфіки" та донецького "Шахтаря".

22-річний Георгій Судаков перейшов до клубу на правах оренди до кінця сезону-2025/2026 із обов’язковим правом викупу.

Оренда українського півзахисника коштувала орлам €6,75 млн.

Повноцінний викуп контракту вартуватиме €20,25 млн. Ще €5 млн "Шахтар" може отримати бонусами, також "гірники" отримають 25% від наступного трансфера Георгія.

– Це неймовірний клуб із неймовірною історією. Для мене це крок вперед. Із цією командою я можу рости. Крім того, тут грає мій близький друг Анатолій Трубін. Перш за все, я хочу виграти все з цим клубом, звичайно, насамперед чемпіонат і, я вважаю, що з цією неймовірною командою я можу цього досягти, — заявив Судаков.

За "Бенфіку" Судаков виступатиме під десятим ігровим номером.

Георгій Судаков перейшов до лав "Бенфіки" в останні дні літнього трансферного вікна у Європі. Поточний сезон він розпочав у складі "Шахтаря", зокрема взяв участь у кваліфікаційний матчах гірників у Лізі Європи та Лізі конференцій.

Останню гру у складі "Шахтаря" Георгій провів проти швейцарського "Серветта" у плейоф кваліфікації Ліги конференцій, в якому "гірники" здобули перемогу 2:1 у додатковий час та вийшли до основного раунду єврокубка.

ForUA зазначає, Судаков стане другим українцем у складі "Бенфіки". За клуб із літа 2023 року виступає голкіпер збірної України Анатолій Трубін.

