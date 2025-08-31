﻿
Спорт

Півзахисник збірної України Судаков офіційно став гравцем

Півзахисник збірної України Георгій Судаков на правах оренди перейшов до португальської "Бенфіки". Про це повідомили на офіційних сайтах "Бенфіки" та донецького "Шахтаря".

22-річний Георгій Судаков перейшов до клубу на правах оренди до кінця сезону-2025/2026 із обов’язковим правом викупу.

Оренда українського півзахисника коштувала орлам €6,75 млн.

Повноцінний викуп контракту вартуватиме €20,25 млн. Ще €5 млн "Шахтар" може отримати бонусами, також "гірники" отримають 25% від наступного трансфера Георгія.

– Це неймовірний клуб із неймовірною історією. Для мене це крок вперед. Із цією командою я можу рости. Крім того, тут грає мій близький друг Анатолій Трубін. Перш за все, я хочу виграти все з цим клубом, звичайно, насамперед чемпіонат і, я вважаю, що з цією неймовірною командою я можу цього досягти, — заявив Судаков.

За "Бенфіку" Судаков виступатиме під десятим ігровим номером.

Георгій Судаков перейшов до лав "Бенфіки" в останні дні літнього трансферного вікна у Європі. Поточний сезон він розпочав у складі "Шахтаря", зокрема взяв участь у кваліфікаційний матчах гірників у Лізі Європи та Лізі конференцій.

Останню гру у складі "Шахтаря" Георгій провів проти швейцарського "Серветта" у плейоф кваліфікації Ліги конференцій, в якому "гірники" здобули перемогу 2:1 у додатковий час та вийшли до основного раунду єврокубка.

ForUA зазначає, Судаков стане другим українцем у складі "Бенфіки". За клуб із літа 2023 року виступає голкіпер збірної України Анатолій Трубін.

Фото: SL Benfica

 Автор: Сергій Ваха

