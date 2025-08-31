На Рівненщині викрили ще одну схему для ухилянтів

На Рівненщині зупинили спробу незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку на мотоциклі, яку організував 19-річний місцевий житель, інформує пресслужба ДПСУ.

"На Рівненщині оперативні співробітники 9 прикордонного загону імені Січових Стрільців зупинили спробу незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Організатором виявився 19-річний житель Сарненського району, який намагався заробити на цьому злочинному бізнесі", — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, молодик пропонував охочим незаконно виїхати з України, оцінюючи свої послуги в 6500 доларів. Він через месенджери надавав клієнтові інструкції та пояснював порядок передачі коштів. Надалі фігурант на власному мотоциклі, оминаючи контрольні пости, мав забезпечити незаконний трансфер за кордон.

У ДПСУ уточнюють, що зловмисника викрили саме під час руху на мотоциклі після отримання частини неправомірної вигоди в розмірі 1500 доларів США. Заходи проводилися спільно зі співробітниками управління стратегічних розслідувань Нацполіції в Рівненській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Молодика затримали та повідомили про підозру за ст. 332 КК (Незаконне переправлення осіб через державний кордон), санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років.

Питання щодо обрання йому запобіжного заходу вирішується.

Раніше ForUA повідомляв, що Нацполіція спільно з СБУ заблокували схеми ухилення від мобілізації в різних регіонах країни – у Києві, Львові, Одесі, а також на Рівненщини та Волині.

Фото: ДПСУ