﻿
Суспiльство

Вбивство Парубія: в УДО нагадали, хто має право на держохорону

Вбивство Парубія: в УДО нагадали, хто має право на держохорону

Колишні високопосадовці мають право на державну охорону протягом одного року після припинення повноважень.

Про це Управління державної охорони повідомляє у Фейсбуку, посилаючись на ст. 6 «Забезпечення безпеки посадових осіб» Закону «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» №160/98-ВР від 4 березня 1998 року,

Зазначається, що у місцях постійного і тимчасового перебування забезпечується безпека:

  • голови Верховної Ради та його заступників;
  • Прем’єр-міністра та першого віцепрем’єра;
  • голови Конституційного Суду;
  • голови Верховного Суду;
  • міністра закордонних справ;
  • генерального прокурора;
  • міністра оборони.

«Протягом строку повноважень зазначених у цій статті посадових осіб також забезпечується безпека членів їхніх сімей, які проживають разом з ними або супроводжують їх», - уточнили в УДО.

При цьому у відомстві пояснили, що після припинення повноважень зазначені посадові особи забезпечуються державною охороною протягом одного року, крім випадків набрання законної сили обвинувальним вироком щодо них.

Як повідомляв ForUA, 30 серпня у Львові унаслідок збройного нападу загинув колишній спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

За інформацією начальника Головного управління Нацполіції у Львівській області Олександра Шляховського, це вбивство ретельно планувалося.

Фото: УДО, Фейсбук

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

УДОДержохоронаАндрій Парубій
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Скандал: "тупе стадо" має й надалі любити пісні Насті Каменських
Надзвичайні події 30.08.2025 11:01:54
Скандал: "тупе стадо" має й надалі любити пісні Насті Каменських
Читати
Зеленський закликав ввести жорсткі тарифи проти всіх, хто накачує російську армію грошима
Полiтика 30.08.2025 10:21:51
Зеленський закликав ввести жорсткі тарифи проти всіх, хто накачує російську армію грошима
Читати
Окупанти цієї ночи продовжили бити по цивільних українцях
Війна 30.08.2025 10:10:01
Окупанти цієї ночи продовжили бити по цивільних українцях
Читати

Популярнi статтi