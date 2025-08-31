Вбивство Парубія: в УДО нагадали, хто має право на держохорону

Колишні високопосадовці мають право на державну охорону протягом одного року після припинення повноважень.

Про це Управління державної охорони повідомляє у Фейсбуку, посилаючись на ст. 6 «Забезпечення безпеки посадових осіб» Закону «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» №160/98-ВР від 4 березня 1998 року,

Зазначається, що у місцях постійного і тимчасового перебування забезпечується безпека:

голови Верховної Ради та його заступників;

Прем’єр-міністра та першого віцепрем’єра;

голови Конституційного Суду;

голови Верховного Суду;

міністра закордонних справ;

генерального прокурора;

міністра оборони.

«Протягом строку повноважень зазначених у цій статті посадових осіб також забезпечується безпека членів їхніх сімей, які проживають разом з ними або супроводжують їх», - уточнили в УДО.

При цьому у відомстві пояснили, що після припинення повноважень зазначені посадові особи забезпечуються державною охороною протягом одного року, крім випадків набрання законної сили обвинувальним вироком щодо них.

Як повідомляв ForUA, 30 серпня у Львові унаслідок збройного нападу загинув колишній спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

За інформацією начальника Головного управління Нацполіції у Львівській області Олександра Шляховського, це вбивство ретельно планувалося.