Вбивство Парубія: в УДО нагадали, хто має право на держохорону

Колишні високопосадовці мають право на державну охорону протягом одного року після припинення повноважень.
Про це Управління державної охорони повідомляє у Фейсбуку, посилаючись на ст. 6 «Забезпечення безпеки посадових осіб» Закону «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» №160/98-ВР від 4 березня 1998 року,
Зазначається, що у місцях постійного і тимчасового перебування забезпечується безпека:
- голови Верховної Ради та його заступників;
- Прем’єр-міністра та першого віцепрем’єра;
- голови Конституційного Суду;
- голови Верховного Суду;
- міністра закордонних справ;
- генерального прокурора;
- міністра оборони.
«Протягом строку повноважень зазначених у цій статті посадових осіб також забезпечується безпека членів їхніх сімей, які проживають разом з ними або супроводжують їх», - уточнили в УДО.
При цьому у відомстві пояснили, що після припинення повноважень зазначені посадові особи забезпечуються державною охороною протягом одного року, крім випадків набрання законної сили обвинувальним вироком щодо них.
Як повідомляв ForUA, 30 серпня у Львові унаслідок збройного нападу загинув колишній спікер Верховної Ради Андрій Парубій.
За інформацією начальника Головного управління Нацполіції у Львівській області Олександра Шляховського, це вбивство ретельно планувалося.
Фото: УДО, ФейсбукАвтор: Сергій Ваха