Вбивцеві Парубія інкрімінують також державну зраду

Підозрюваному в убивстві колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія змінили кваліфікацію злочину: тепер його підозрюють у державній зраді, вчиненій на замовлення російських спецслужб.

Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

За даними правоохоронців справи, підозрюваного, на ім’я Михайло Сцельніков, ще рік тому завербували російські спецслужби.

Відтоді він виконував завдання росіян: зокрема, відстежував та передавав локації Сил оборони, а також намагався встановити час і напрямки руху залізничних ешелонів із пальним.

Коли російські спецслужби перевірили його готовність до виконання «складнішого» завдання, чоловікові доручили вбити Парубія. Для цього Сцельніков відстежував розклад дня та маршрути пересування жертви, а також готував план своєї втечі за кордон після вбивства.

Тепер чоловіка додатково підозрюють у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Раніше його дії кваліфікували як незаконне поводження зі зброєю та посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю.

Народного депутата та колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія вбили у Львові 30 серпня. Нападник здійснив орієнтовно вісім пострілів у політика з вогнепальної короткоствольної зброї, унаслідок чого Парубій загинув на місці.

Стрілець утік, а у Львові ввели спеціальну операцію «Сирена». Уже вночі 1 вересня президент Володимир Зеленський оголосив українцям, що правоохоронці затримали підозрюваного і той дав перші свідчення.

Глава Нацполіції Іван Вигівський повідомив, що підозрюваний тривалий час готувався до вбивства, відстежуючи жертву. А після нападу намагався переховуватися на Хмельниччині. За словами Вигівського, цей злочин не випадковий і в ньому є російський слід.

Підозрюваному Михайлу Сцельнікову загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.