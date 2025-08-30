Польща хоче допомогти ЄС передати Україні 200 млрд євро

Польща хоче допомогти Європейському Союзу в конфіскації російських активів, щоб передати їх на оборону та відбудову України. Про це в Копенгагені заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Мова йде про 200 мільярдів євро активів Центрального банку Росії, які були заморожені через санкції ЄС. Більшість цих коштів зберігаються на рахунках бельгійської компанії Euroclear. Уряд у Брюсселі пояснює, що наразі немає юридичних підстав для конфіскації, і що існують побоювання щодо можливих позовів із боку Росії.

Радослав Сікорський повідомив, що Польща може допомогти у розв'язанні цієї проблеми, інформує Польське радіо.

«Бельгія постійно заявляє, що готова розблокувати ці активи за умови, що ми продемонструємо практичну солідарність у разі російських позовів. І Польща готова взяти участь у такому страхуванні для Бельгії, але поки що не всі до цього готові», — сказав очільник польської дипломатії.

Питання конфіскації російських фінансових активів є однією з тем неформальної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Копенгагені. На сьогодні Європейський Союз вирішив передавати Україні лише прибутки від заморожених російських активів. Рішення про їх повну конфіскацію досі не було ухвалено.