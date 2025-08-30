Однопартійці Парубія вимагають від Зеленського негайних дій

Негайного, ретельного, професійного, прозорого розслідування вбивства народного депутата, ексголови Верховної Ради Андрія Парубія вимагає від влади і правоохоронних органів партія "Європейська Солідарність" ("ЄС"), заявила співголова фракції "ЄС" Ірина Геращенко.

"Це терор. Ми повʼязуємо це вбивство з його державницькою проукраїнською позицією і вважаємо, що за цим жорстким злочином може стояти наш споконвічний ворог і терорист - російська федерація і її 5 колона", – написала Геращенко у Facebook.

Вона нагадала, що Парубій був одним із державотворців сучасної України, учасником Помаранчевого Майдану і Революції Гідності, створював загони самооборони, а в березні 2014 нову українську гвардію та Сили оборони.

"Андрій був … прекрасним головою ВР, з яким честь була працювати поряд в президії. Він завжди захищав субʼєктність і авторитет Верховної Ради. …Москва щиро ненавиділа Парубія як одного з державотворців сучасної України", – зазначила співголова фракції "ЄС" та наголосила на вимозі знайти вбивцю.

Очільник фракції "Європейська солідарність", п'ятий президент України Петро Порошенко висловив співчуття з приводу загибелі Андрія Парубія – "Україна втратила великого сина".

"На жаль, це правда. Мого багаторічного бойового товариша ще з початку 2000-х, побратима Андрія Парубія нелюди застрелили у Львові. Що точно можна сказати — ці потвори бояться і через це вбивають справжніх патріотів та сильних людей", - написав він у фейсбуці.

За його словами, Парубій "робив усе можливе для створення української армії. Особливо тоді, коли ще йшлося про перші добровольчі батальйони, які виходили на фронт просто з Майдану".

"Висловлюю найщиріші співчуття родині та близьким. Україна втратила великого сина, але його справа житиме доти, доки живе наша держава. Це — акт терору, і справа честі спецслужб та правоохоронців знайти та покарати винних і причетних", - додав Порошенко.

Як повідомляв ForUA, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко доповіли президенту України Володимиру Зеленському про вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Нагадаємо, що Парубій був постійним об'єктом дурнуватих комічних скетчів "Кварталу 95" про його вимову. З цього приводу, як розповідав сам Парубій, у нього навіть відбулася серйозна розмова з нинішнім президентом України Володимиром Зеленським після його інавгурації.

"Звичайно, він не вибачився, а був здивований. Каже: "А ви що образилися?", - розповів в інтерв'ю медіа Парубій.

Політик і учасник Революції Гідностм Андрій Парубій був головою Верховної Ради з 2016 до 2019 року.