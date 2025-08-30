У мережі з'явилося фото ймовірного вбивці Андрія Парубія

Сьогодні, 30 серпня у Львові невідомий застрелив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. За повідомленням місцевих ЗМІ, політика вбила невідома особа, яка замаскувалась під кур'єра доставки.

За повідомленням ЗМІ, на місці вбивства знайдемо сім гільз, хоча джерела ForUA повідомляли про вісім пострілів, які здійснив убивця.

У соціальних мережах поширили світлину ймовірного вбивці.

Повідомляється, що постріли зробила людина, одягнена як кур'єр служби доставки. Ймовірний нападник був на електровелосипеді. Він під'їхав до Андрія Парубія, вистрілив та поїхав.

Сьогодні стало відомо про трагічну загибель політика, державного діяча, колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. Його застрелили у Львові. За повідомленням правоохоронців, близько опівдня до поліції надійшло повідомлення про стрілянину в Сихівському районі міста.

З місця події вже опубліковано перші кадри.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та генеральний прокурор Руслан Кравченко доповіли президенту України Володимиру Зеленському про вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія.

Нагадаємо, що Парубій був постійним об'єктом дурнуватих комічних скетчів "Кварталу 95" про його вимову. З цього приводу, як розповідав сам Парубій, у нього навіть відбулася серйозна розмова з нинішнім президентом України Володимиром Зеленським після його інавгурації.

"Звичайно, він не вибачився, а був здивований. Каже: "А ви що образилися?", - розповів в інтерв'ю медіа Парубій.

Політик і учасник Революції Гідностм Андрій Парубій був головою Верховної Ради з 2016 до 2019 року.