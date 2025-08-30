Трамп начебто погодився, щоб тоталітарний Китай грав значну роль у миротворчому контингенті в Україні, – FT

Президент США Дональд Трамп нібито пропонував залучити Китай для постачання миротворців, які мали б контролювати нейтральну зону вздовж 1,3 тис. км фронту в Україні в рамках мирного врегулювання з Росією, за інформацією чотирьох джерел, ознайомлених з ситуацією повідомляє Financial Times.

Зустріч із обговорення цього питання відбулася минулого тижня у Білому домі за участю Трампа, європейських лідерів та президента України.

Як повідомляє видання, водночас високопосадовець адміністрації Трампа спростував цю інформацію, заявивши, що "це неправда" і що "жодних обговорень щодо китайських миротворців не було".

"Ідея використання китайських військ не підтримується європейськими столицями і раніше була відхилена президентом України Володимиром Зеленським через критичну підтримку Китаєм війни Росії. Трамп нібито прагнув схилити обидві сторони до мирної угоди, проте Москва та Київ досі мають розбіжності щодо ключових питань, зокрема контролю територій після війни", - зазначено в повідомленні.

Видання наголошує, що раніше російські представники пропонували, щоб "гарантуючі держави" — США, Велика Британія, Франція, Китай та Росія — захищали Україну у разі нового нападу, проте Україна відкинула цю пропозицію. Китай заявляв, що готовий "грати конструктивну роль" у вирішенні війни, проте участь у миротворчій місії Пекін спростовує.