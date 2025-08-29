Прірва між пенсіями: на 4 тис. суддів витрачається на місяць на пенсії 440 млн грн і така сама сума витрачається на 120 тис. пенсіонерів педагогів та медиків

В Україні зберігається велетенська прірва між пенсіями, які призначаються громадянам за віком та відповідно до загального закону, і виплатами, які отримають судді, прокурори та інші категорії наших співвітчизників, яким призначають пенсії відповідно до спеціального закону.

Про це вчергове нагадав у своєму Telegram-каналі голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, який представляє партію влади.

"Якщо на 4 тисячі суддів ми витрачаємо на місяць на пенсії 440 мільйонів гривень, то таку ж саме суму ми витрачаємо аж на 120 тисяч пенсіонерів освітян і медиків", - наводить статистику Гетманцев.

Водночас він наголошує, що це ще далеко не все преференції, які закон гарантує спецпенсіонерам. Так, якщо звичайні українці цьогоріч можуть вийти на заслужений відпочинок лише за наявності щонайменше 32 років страхового стажу, то суддям вистачить і 20 років на їхні посаді, щоб стати пенсіонером, а прокурорам і того менше — лише 15 років. Тай й сам вік виходу на пенсію в обох категорій значно нижчий. Суддям вистачить можна йти відпочивати у 55 років, а прокурорам дозволяють відправитися жити їхнє краще життя із 46 літ.

Ну і, звісно ж, сам розмір пенсії у цих громадян незрівнянно вищий. Так, якщо у простих громадян рівень пенсії зараз не досягає навіть 30% від їхньої колишньої зарплати, то прокурори та судді мають 50-70% від свого заробітку. Причому їхню пенсію оновлюють не як всім — під час щорічної індексації, яка, м’яко кажучи, штучно занижує інфляцію. Їм пенсію підвищують щоразу, як тільки зростає зарплата їхніх молодших колег, що обіймають аналогічні посади. Ну і, звісно ж, сам розмір зарплати прокурорів та суддів не зіставний із заробітками "простих смертних".

"Це не відповідає ні конституційним гарантіям справедливості, ні рівності пенсійного забезпечення... Час нарешті ліквідувати пенсійну несправедливість", – резюмує провладний нардеп.

Чому лише тепер настав такий час, і хто дотепер заважав парламентській монобільшості зробити пенсійну систему справедливою, Данило Гетьманцев не роз’яснює. Щоправда, як хтось справедливо зауважив у коментарях, такі активні "рухи тіл" депутатів, можуть свідчити лише про одне — наближення виборів.