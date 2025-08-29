Виставка про війну в Україні: у Канадському музеї танків відкрили нову експозицію

У Канадському музеї танків в місті Ошава поблизу Торонто відкрилася експозиція, присвячена війні в Україні. Про це йдеться у дописі на сторінці Посольства України в Канаді у соцмережі Х.

Tridents and Tanks: Ukraine’s Struggle for Freedom



Today at @ONTRMuseum in Oshawa, Ontario - the largest museum of operational tanks in the world - a new exhibition was launched: “Tridents and Tanks: Ukraine’s Struggle for Freedom.”



On behalf of the Embassy of Ukraine, Military… pic.twitter.com/3AyZI7cruE — UKR Embassy in CAN (@UKRinCAN) August 29, 2025

«Канадський музей танків у Ошаві, в провінції Онтаріо - найбільший музей бойових танків у світі - відкрив нову виставку "Тризуб й танки: боротьба України за свободу"», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час церемонії відкриття виставки українські дипломати "висловили щиру вдячність організаторам цієї важливої ініціативи, покликаної розповісти канадцям правду про причини й хід російської війни проти України, стійкість українців у захисті свободи й непохитну підтримку Канади".