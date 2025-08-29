﻿
Свiт

Виставка про війну в Україні: у Канадському музеї танків відкрили нову експозицію

У Канадському музеї танків в місті Ошава поблизу Торонто відкрилася експозиція, присвячена війні в Україні. Про це йдеться у дописі на сторінці Посольства України в Канаді у соцмережі Х.

«Канадський музей танків у Ошаві, в провінції Онтаріо - найбільший музей бойових танків у світі - відкрив нову виставку "Тризуб й танки: боротьба України за свободу"», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час церемонії відкриття виставки українські дипломати "висловили щиру вдячність організаторам цієї важливої ініціативи, покликаної розповісти канадцям правду про причини й хід російської війни проти України, стійкість українців у захисті свободи й непохитну підтримку Канади".

Фото: UKR Embassy in CAN, X

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

танкиКанадамузейвійна в Україні
