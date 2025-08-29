Під час атаки на Київ 28 серпня загинули 25 людей, є неопізнані тіла

У Києві завершено аварійно-пошукові роботи, які тривали безперервно понад 30 годин після масованої російської атаки. Про це повідомляє міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Станом на 19.00, відомо про 25 загиблих, серед яких четверо дітей, десятки людей постраждали, повідомив президент Володимир Зеленський.

– Абсолютно підлий удар, який демонструє справжні наміри Путіна – продовжувати вбивства, а не робити кроки до миру, – наголосив голова держави.

Раніше МВС України повідомляло, що внаслідок масованої атаки на Київ загинуло 23 людини, серед них – чотири дитини.

Ігор Клименко зазначив, що найменшій дівчинці було лише два роки.

Деякі тіла досі не впізнані, а вісім людей не виходять на зв’язок із рідними. Слідчі та експерти ретельно досліджують кожен із фактів, стверджують у МВС.

Рятувальники визволили з-під завалів 17 людей, серед яких – чотири дитини. Усього кількість постраждалих сягає понад 50 людей.

Усім надається допомога, зокрема у відновленні документів та фіксації пошкодженого майна – вже прийнято понад 1 100 заяв.

У МВС розповіли, що працівники ДСНС розібрали основні масиви конструкцій зруйнованого будинку, щоб переконатися, що під завалами більше немає людей.

Тривають аварійно-відновлювальні роботи, щоб жителі вцілілих квартир могли якнайшвидше забрати речі.

З учорашньої ночі на місцях ударів у Києві працювали тисячі працівників органів і підрозділів МВС, які змінювалися кожні кілька годин. Залучалися сотні одиниць техніки, роботи та авіація.

Ігор Клименко подякував кожному, хто на межі можливостей працює на місцях російських ударів і допомагає людям у найважчий час.

Атака на Київ 28 серпня: які наслідки

ForUA нагадує, що під час нічної атаки проти 28 серпня росіяни атакували Київ та Київську область дронами, крилатими ракетами та балістикою.

У столиці зафіксовано руйнування та пошкодження житлової інфраструктури. Станом на вечір 28 серпня, відомо про пошкодження 225 житлових будинків.

Також пошкоджено нежитлову забудову, гаражі, двори та громадські будівлі. Постраждали усі райони столиці.

Також пошкоджено приватні будинки у Броварському і Фастівському районах.

За даними Повітряних сил ЗСУ, під час нічної атаки на Україну росіяни застосували 629 засобів повітряного нападу, зокрема 598 дронів, 2 ракети Кинджал, 9 балістичних ракет Іскандер та 20 крилатих ракет Х-101.

Протиповітряна оборона збила чи подавила 589 повітряних цілей.