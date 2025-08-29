За завданням ворога 16-річні хлопці підпалювали авто Сил оборони, – СБУ

СБУ та Нацполіція затримали трьох пособників країни-агресора, які на замовлення ФСБ знищували автомобілі Сил оборони в Київській області. Двом з них було по 16 років.

За завданням ворога підпалювали авто Сил оборони: що відомо

Як з’ясувалося, всі троє затриманих проживають у Київській області. У поле зору ФСБ потрапили, коли шукали “легкі заробітки” в Telegram-каналах.

– Після вербування вони відстежували службові автомобілі ЗСУ, щоб спалити їх і зробити відео займань для звіту перед кураторами з РФ, – йдеться в повідомленні СБУ.

Для скоєння злочинів зрадники використовували легкозаймисті суміші, які синтезували за інструкціями ФСБ.

Так, у Києві викрито двох 16-річних школярів, які підпалили позашляховик воїна ЗСУ після його повернення з передової.

Неповнолітні спочатку придбали каністру з бензином, який потім вилили на капот машини і підпалили.

У Білоцерківському районі затримано 36-річного безробітного, який спалив службовий пікап ще одного українського військовослужбовця.

Правоохоронці викрили зловмисника за кілька годин після скоєння злочину і затримали його за місцем проживання.

Під час обшуків у всіх затриманих вилучено мобільні телефони з доказами роботи на ФСБ та одяг, в якому вони виконували замовлення.

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливий період).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до восьми років в’язниці.