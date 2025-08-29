Національне антикорупційне бюро України розпочало розслідування діяльності компанії Fire Point — виробника ракети “Фламінго” та ударних безпілотників.

Про це повідомило видання Kyiv Independent, посилаючись на п’ятьох співрозмовників, знайомих з розслідуванням.

За даними джерел, НАБУ підозрює компанію у тому, що вона ввела уряд в оману щодо ціноутворення та поставок, зокрема йдеться про завищення вартості та кількості безпілотників, доставлених на фронт.

Відомо, що у пресслужбі НАБУ відмовилися від коментарів, запевнивши, що відомство не може обговорювати справу, адже “це стосується таємниці розслідування”.

Натомість у Fire Point підтвердили існування розслідування, втім, як пише Kyiv Independent, применшивши його значення. Там заявили, що воно грунтується на чутках опонентів і є частиною ширших розслідувань системи оборонних закупівель.

“Немає сенсу шукати секрети там, де їх немає”, – наголосила технічна директорка Ірина Терех.

Водночас видання зазначає, що НАБУ розпочало розслідування близько чотирьох місяців тому, перед прийняттям у липні законопроєкту, який обмежував незалежність діяльності антикорупційних органів.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже відбулися успішні випробування української ракети “Фламінго”.

До слова, Україна офіційно розпочала масове виготовлення крилатих ракет нового покоління під назвою “Фламінго”, які здатні уражати цілі на відстані до 3000 кілометрів.