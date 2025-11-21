Київпастранс готується до блекаутів

Із початком стабілізаційних та аварійних відключень електроенергії у Києві все частіше фіксують зупинки фунікулера, а також затримки або скасування рейсів трамваїв і тролейбусів. У зв'язку з цим "Київпастранс" готується до складного зимового періоду, щоб не допустити транспортного колапсу. План дій на випадок надзвичайної ситуації базується на масовій заміні електротранспорту автобусами.

Як повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА у відповідь на запит журналістів, у разі знеструмлення ліній електротранспорту місто планує:

замінити електротранспорт автобусами на ділянках із найбільшим пасажиропотоком;

оперативно змінювати схеми руху, залежно від того, які вулиці залишилися без живлення;

додатково випускати автобуси понад щоденний план.

Рішення про відновлення маршрутів прийматимуть з урахуванням фізичного стану проїзду. Увесь персонал "Київпастрансу" вже пройшов інструктажі на випадок раптового знеструмлення.

Технічні обмеження та критичні об'єкти

У Департаменті наголосили, що живлення електротранспорту генераторами технічно неможливе. Тягові підстанції, що подають струм до контактної мережі, працюють потужністю до 3 МВт, що значно перевищує можливості мобільних генераторів. Водночас 12 об’єктів "Київпастрансу" вже визнано критично важливими та обладнано генераторами для забезпечення базової роботи.

Фунікулер та метрополітен

Окремо пояснили ситуацію з фунікулером: він підключений до двох ліній живлення. Якщо обидві лінії одночасно потрапляють під аварійні графіки, фунікулер зупиняється повністю, і альтернативного джерела живлення для нього наразі немає.

Що стосується метрополітену, який не входить до структури "Київпастрансу", то його підстанції з'єднані між собою, що дозволяє маневрувати живленням. У разі аварійних відключень метро переходить на резервні схеми, а енергодиспетчерська служба стежить за ситуацією цілодобово.

Кадровий дефіцит та допомога з Кракова

Заплановане масштабне перекидання сил на автобуси може стати серйозним викликом через гострий кадровий дефіцит у "Київпастрансі". Через мобілізацію більшість водіїв, що залишилися, працюють на межі виснаження, відпрацьовуючи понад 300 годин на місяць замість передбаченої норми в 180годин.

На допомогу місту днями прибудуть п'ять автобусів Solaris Urbino 12 з польського міста Краків. Їх передають як гуманітарну допомогу на запит Віталія Кличка. Мета цього кроку — допомогти Києву подолати транспортний дефіцит в умовах знеструмлень електричного транспорту.

Автобуси Solaris Urbino 12 – це повністю низькопідлогові машини польського виробництва, обладнані системою книлінгу, що знижує рівень порога дверей до мінімуму. Вони також пристосовані для перевезення людей у кріслах колісних, маючи висувний пандус та спеціальний майданчик.