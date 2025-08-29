﻿
Війна

Бізнесмен Шухнін придбав для підрозділу ГУР позашляховик та закликав колег також віддавати частину прибутку захисникам

Бізнесмен Шухнін придбав для підрозділу ГУР позашляховик та закликав колег також віддавати частину прибутку захисникам

Власник ТМ «Доміно» Антон Шухнін передав спецпідрозділу Головного управління розвідки позашляховик і закликав соціально відповідальний бізнес витрачати частину прибутку на потреб Сил оборони.  Про це він повідомив у Facebook.

«Мережа DOMINO передала вкрай необхідний позашляховик бойовому спец підрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Ми свідомо вирішили спрямувати увесь прибуток DOMINO за святкові вихідні 23–24 серпня на придбання цієї автівки», - написав Антон Шухнін.

Бізнесмен закликав інших підприємців підтримати його ініціативу. 

«Я особисто закликаю соціально відповідальний бізнес долучатися до ініціативи DOMINO та визначати дні, коли весь прибуток буде спрямований на потреби українських Захисників і Захисниць», - звернувся Шухнін до українського бізнесу.

Він також додав, що є батьком трьох маленьких дітей, які народилися та зростають в Україні. Тож допомога Силам оборони — це захист кожного з нас, наголосив Антон Шухнін.

Раніше повідомлялося, що мережа магазинів «DOMINO» та її засновник Антон Шухнін оголосили про ініціативу до Дня прапора та Дня Незалежності України. Усі кошти, зароблені у ці дні, компанія пообіцяла спрямувати на підтримку захисників.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаавтоГУРШухнін
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Поліцейський автомобіль перекинувся в столиці
Столиця 29.08.2025 11:33:07
Поліцейський автомобіль перекинувся в столиці
Читати
ЄС готує 19-й пакет санкцій проти Росії: що до нього увійде
Полiтика 29.08.2025 11:14:07
ЄС готує 19-й пакет санкцій проти Росії: що до нього увійде
Читати
23 людини загинули та 53 поранені: Зеленський про завершення рятувальних робіт у Дарницькому районі
Столиця 29.08.2025 10:49:06
23 людини загинули та 53 поранені: Зеленський про завершення рятувальних робіт у Дарницькому районі
Читати

Популярнi статтi