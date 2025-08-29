Зеленський фактично заявив про провал дипломатичних зусиль Трампа

Президент Володимир Зеленський заявив, що до особистої зустрічі Дональда Трампа й Владіміра Путіна шансів на тристоронню зустріч лідерів України, росії та США було більше.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами 29 серпня.

«На мій погляд, вони (росіяни — ред.) дещо отримали, бо була в них зустріч зі США. Зрозуміло: якби відразу була запропонована тристороння зустріч… Більше було шансів на тристоронню зустріч до цього двостороннього треку між Америкою та росією. Вже є, як є. Це не ми вирішували», — сказав Зеленський.

Він вважає, що представники Росії робитимуть усе, аби подальша зустріч між лідерами України та РФ не відбулася.

«Якщо вже так будуть складатися пазли — і Глобальний Південь, і США повинні виконувати зараз свою роль для цього — то їм (росіянам — ред.) — треба бути готовими», — сказав Зеленський.

Він висловив думку, що останні ультимативні заяви від представників РФ схожі на відтермінування зустрічі, але можуть бути й підготовкою радикалізованого російського суспільства, «яке не бачить сенсу в нашій зустрічі».

15 серпня на Алясці, у місті Анкоридж, зустрілися президент США Дональд Трамп і ватажок рашистів Владімір Путін. Зустріч за зачиненими дверима у форматі «три на три» (тобто за участі найближчих радників) тривала майже три години. Обидва політики описали розмову як «конструктивну», хоча конкретних її результатів не назвали.

Трамп також казав, що оцінює свою зустріч із путіним на «10 з 10». Також президент США каже, що поки утримається від запровадження додаткових санкцій чи інших «серйозних наслідків» для росії, які обіцяв раніше.

Президент США заявив, що під час переговорів погодився з Путіним, що війна в Україні завершиться обміном територіями та певними гарантіями безпеки з боку США. Відповідальність за укладення угоди про припинення вогню Трамп поклав на президента України Володимира Зеленського. «Я думаю, що ми досить близькі до кінця. І дивіться, Україна має на це погодитися», — сказав він.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф казав, що під час зустрічі на Алясці лідер Кремля Владімір Путін і Дональд Трамп домовилися про «надійні гарантії безпеки» для України, зокрема про захист за аналогом статті 5 НАТО.